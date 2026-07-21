Un grav accident de circulație a avut loc pe drumul județean 108A, între localitățile Jibou și Someș-Odorhei. Un autoturism condus de un tânăr din comuna Năpradea a intrat în coliziune cu un atelaj hipo nesemnalizat, în care se aflau 2 minori. În urma impactului violent, toate cele 3 persoane implicate au suferit leziuni și au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Eveniment rutier grav pe șoselele din județul Sălaj, soldat cu rănirea a 3 persoane. Incidentul s-a produs la data de 19 iulie, în jurul orelor 22:30. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au fost sesizați prin apel de urgență cu privire la un accident petrecut între localitățile Jibou și Someș-Odorhei.

La fața locului s-au deplasat imediat echipaje din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Jibou, împreună cu polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Jibou. Din primele verificări efectuate la locul evenimentului, oamenii legii au stabilit filmul evenimentului. Un tânăr în vârstă de 27 de ani, din comuna Năpradea, conducea un autoturism pe drumul județean 108A. În timp ce se deplasa pe tronsonul dintre Jibou și Someș-Odorhei, acesta nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare în mers față de vehiculul din fața sa. Din această cauză, mașina a intrat în plin într-un atelaj hipo care circula în aceeași direcție de deplasare. Căruța nu era semnalizată corespunzător pentru circulația pe timp de noapte. În atelaj se aflau 2 minori, cu vârste de 15 și 16 ani, ambii domiciliați în orașul Jibou.

Impactul a fost unul violent. În urma coliziunii, toate cele 3 persoane implicate în accident au suferit diferite leziuni corporale. Victimele au primit primele îngrijiri la fața locului și au fost transportate de urgență la o unitate medicală pentru investigații amănunțite. Polițiștii au procedat la testarea participanților la trafic pentru a verifica dacă au consumat alcool. Atât șoferul autoturismului, cât și minorul de 15 ani au fost supuși testului cu aparatul etilotest, iar în ambele cazuri rezultatele au fost negative. În ceea ce îl privește pe tânărul de 16 ani, rezultatul nu a putut fi stabilit pe loc, astfel că urmează să îi fie recoltate probe biologice la spital pentru a se determina cu exactitate alcoolemia.

Oamenii legii au deschis un dosar de cercetare penală și continuă verificările pentru a stabili cu exactitate toate cauzele și împrejurările în care s-a produs acest grav accident rutier. Polițiștii sălăjeni atrag din nou atenția asupra importanței semnalizării vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile publice.