O tânără de 21 de ani a fost transportată de urgență la spital în urma unui accident rutier produs pe drumul județean 108A, în afara localității Beneșat. Incidentul a fost provocat de apariția bruscă a unui animal sălbatic pe carosabil, mașina tinerei fiind proiectată ulterior într-un ansamblu de vehicule care circula regulamentar din sens opus.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au intervenit la un accident rutier pe drumul județean 108A, soldat cu rănirea unei persoane și pagube materiale însemnate.

Din verificările efectuate de polițiștii rutieri, s-a stabilit că o tânără de 21 de ani, din comuna Benesat, în timp ce conducea un autoturism din direcția Benesat spre Aluniș, a izbit în plin un animal sălbatic aflat pe partea carosabilă. În urma impactului violent cu animalul, șoferița a pierdut controlul direcției, iar autoturismul a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule (cap tractor și semiremorcă) care se deplasa din sens opus. Mastodontul era condus de un bărbat de 53 de ani, din municipiul Sebeș, județul Alba.

În urma evenimentului rutier, tânăra de 21 de ani a suferit leziuni și a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate. Ambii conducători auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri. Animalul sălbatic care a provocat accidentul a fost ridicat și predat reprezentanților Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj.