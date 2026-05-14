Un accident rutier grav s-a produs joi după-amiază, în jurul orei 15:15, pe drumul național DN1C, în județul Sălaj.

Din primele informații transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sălaj, impactul a avut loc între localitățile Rus și Glod. În coliziune au fost implicate o autoutilitară și un autocamion.

La fața locului intervin de urgență echipajele de poliție și salvatorii. În acest moment, traficul rutier în zonă este blocat în totalitate pe ambele sensuri de mers. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.

Situația este critică la locul accidentului de pe DN1C, dintre localitățile Rus și Glod.

Pentru salvarea victimelor a fost necesară intervenția de urgență a echipajului de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj. Pompierii au acționat rapid pentru a-l extrage pe șoferul autoutilitarei, care rămăsese prizonier în fiarele contorsionate ale vehiculului.

Starea bărbatului este extrem de gravă. În aceste momente, echipajele medicale aplică manevre de resuscitare direct pe carosabil, victima fiind în stop cardio-respirator.

Având în vedere gravitatea leziunilor, la fața locului a fost solicitat de urgență și un elicopter SMURD, care urmează să aterizeze în zonă pentru a prelua victima de îndată ce va fi stabilizată.

