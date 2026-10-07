Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj raportează un grav accident de circulație soldat cu două victime, produs pe drumul județean 108A, în localitatea Păușa. Un minor de 17 ani, aflat la volanul unei mașini radiate și cu numere false, a pătruns într-o intersecție fără să acorde prioritate, lovind în plin un autoturism care circula regulamentar.

Evenimentele rutiere grave continuă să rețină atenția forțelor de ordine din județul Sălaj. O sesizare primită la dispecerat a alertat echipajele Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj cu privire la un impact violent produs în localitatea Păușa, în jurul orei 22:30. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, care au constatat proporțiile unui incident generat de un șir lung de ilegalități. Din primele cercetări efectuate, s-a stabilit că un tânăr în vârstă de 17 ani, originar din comuna Românași, conducea un autoturism pe o stradă secundară din Păușa. În momentul în care a ajuns la intersecția cu drumul județean 108A, acesta nu a acordat prioritate de trecere și a intrat în coliziune puternică cu o mașină care circula pe drumul principal, la volanul căreia se afla un tânăr de 23 de ani, din Crișeni.

Impactul s-a soldat cu rănirea a două persoane. Conducătorul auto în vârstă de 23 de ani și o pasageră din mașina acestuia, o tânără de 21 de ani din municipiul Zalău, au suferit diverse leziuni corporale. Ambele victime au fost preluate de echipajele medicale și transportate de urgență la o unitate spitalicească în vederea acordării îngrijirilor de specialitate. Polițiștii sosiți la fața locului i-au testat pe ambii conducători auto cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind în ambele cazuri negative.

Neregulile majore au ieșit la iveală în momentul în care agenții de la Rutieră au trecut la verificarea documentelor și a bazelor de date. Oamenii legii au descoperit că adolescentul de 17 ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult decât atât, verificările în sistem au arătat că mașina condusă de minor figurează ca fiind complet radiată din circulație, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare montate pe autoturism aparțineau, în realitate, unui alt vehicul.

În urma acestor constatări, polițiștii sălăjeni continuă cercetările într-un dosar penal complex, deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis, conducerea unui autoturism neînmatriculat și utilizarea unui număr fals de înmatriculare. Anchetatorii lucrează pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs evenimentul, dar și modul în care minorul a intrat în posesia cheilor autovehiculului, în vederea dispunerii tuturor măsurilor legale care se impun.