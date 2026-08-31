Un accident rutier extrem de grav s-a petrecut în această dimineață pe Drumul Național 1F, în localitatea clujeană Topa Mică. O femeie în vârstă de 55 de ani, care conducea un motociclu pe ruta Cluj-Sălaj, a intrat în comă și a avut nevoie de manevre de resuscitare direct pe carosabil, după ce a pierdut controlul într-o curbă și s-a izbit violent de o autoutilitară care circula regulamentar din sens opus. Traficul spre Zalău a fost complet blocat.

Alerta de ultimă oră de pe Drumul Național 1F, drumul european E81, acolo unde s-a produs un accident rutier de o gravitate extremă. Evenimentul a avut loc astăzi, la data de 31 august, în jurul orei 09.50, chiar în interiorul localității Topa Mică din comuna Sânpaul. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a confirmat oficial că în impactul violent au fost implicate un motociclu și o autoutilitară.

Din primele cercetări efectuate la fața locului de polițiștii clujeni, a rezultat că o femeie în vârstă de 55 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, în timp ce conducea un motociclu pe direcția Cluj către Sălaj, nu ar fi adaptat sub nicio formă viteza la condițiile de drum. Din această cauză, într-o curbă la dreapta, ea a pierdut total controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară care circula regulamentar din sensul opus. La volanul utilitarei se afla un tânăr în vârstă de 28 de ani, din județul Satu Mare.

Impactul a fost unul devastator pentru femeia de 55 de ani. Primele date de la fața locului indică faptul că victima a suferit leziuni extrem de grave, fiind găsită inconștientă de salvatori. Echipajele SMURD sosite de urgență au început imediat manevrele disperate de resuscitare direct pe marginea carosabilului, reușind ulterior să o transporte la o unitate spitalicească din Cluj. În tot acest timp, din cauza gravității evenimentului și a intervenției medicale, traficul rutier pe DN 1F a fost complet oprit pe ambele sensuri, formându-se coloane uriașe de mașini spre Zalău și Cluj. Șoferul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar oamenii legii continuă cercetările la fața locului pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările groaznicului accident.

Sursa foto: Ardelean Dan Alin / Radare Sălaj 🚓🚔 – info trafic 💯 (Facebook)