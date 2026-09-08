Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă a avut loc în această dimineață pe strada 22 Decembrie 1989 din municipiul Zalău. În urma impactului provocat de pătrunderea mașinii pe contrasens, un bărbat de 37 de ani a fost rănit și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

O coliziune violentă a perturbat traficul rutier din municipiul Zalău, în urma unui accident petrecut dimineața, în jurul orei 07:45. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost alertat prin numărul unic de urgență 112 cu privire la un eveniment rutier înregistrat pe strada 22 Decembrie 1989. La fața locului s-au deplasat imediat echipaje din cadrul Biroului Rutier Zalău pentru a securiza zona, a fluidiza circulația și a demara primele cercetări pentru stabilirea dinamicii evenimentului.

Din primele verificări efectuate de polițiștii rutieri, s-a stabilit că o femeie în vârstă de 39 de ani, originară din orașul Șimleu Silvaniei, se afla la volanul unui autoturism și se deplasa din direcția Crasna către centrul municipiului. La un moment dat, conducătoarea auto ar fi pătruns pe sensul opus de mers, efectuând o manevră cu intenția de a parca autoturismul. În același timp, un bărbat în vârstă de 37 de ani, din municipiul Zalău, se deplasa pe un motociclu în spatele autoturismului, circulând pe același sens de mers. Acesta s-ar fi angajat deja în depășirea regulamentară sau în devansarea mașinii, moment în care autoturismul i-a tăiat calea pentru a parca pe stânga, iar impactul dintre cele două vehicule nu a mai putut fi evitat.

În urma impactului destul de puternic, conducătorul motociclului a fost proiectat pe carosabil și a suferit multiple leziuni. Bărbatul a avut nevoie urgentă de îngrijiri medicale la fața locului și a fost preluat de un echipaj de prim ajutor, fiind transportat ulterior la o unitate medicală din municipiu pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate.

Ambii conducători auto implicați în accidentul de pe strada 22 Decembrie 1989 au fost supuși procedurii de testare cu aparatul etilotest de către polițiștii de la Rutieră. În ambele cazuri, rezultatele aparatului au fost negative, indicând valoarea de 0 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, ceea ce exclude consumul de băuturi alcoolice drept cauză a producerii evenimentului. Polițiștii sălăjeni continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis în cauză, urmând să stabilească cu exactitate toate împrejurările și cauzele tehnice sau umane care au dus la producerea acestui accident de circulație în Zalău.