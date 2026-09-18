Un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule, printre care și un microbuz școlar plin cu elevi, sa produs pe drumul național 1H, între localitățile Jibou și Var. Din fericire, evenimentul din județul Sălaj sa soldat doar cu pagube materiale, vigilența partenerilor de trafic și norocul făcând niciunul dintre pasageri, inclusiv cei 6 minori aflați în drum spre școală, să nu sufere leziuni.

Siguranța rutieră pe drumurile naționale rămâne o prioritate majoră pentru autorități, mai ales în zonele caracterizate prin tronsoane sinuoase sau curbe periculoase. Un exemplu care relansează discuțiile despre prudența la volan sa înregistrat pe drumul național 1H, pe sectorul cuprins între localitățile Jibou și Var. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost alertat prin apelul unic de urgență 112 cu privire la un impact în lanț în care au fost implicate un autoturism, un autocamion și un autovehicul destinat transportului școlar.

Echipajele de poliție rutieră din cadrul Poliției Orașului Jibou s-au deplasat imediat la fața locului pentru a securiza zona și pentru a efectua primele studii. Din verificările preliminare efectuate de oameni legi, sa stabilit că o tânără în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul în comuna Surduc, conduce un autoturism pe direcția Jibou către Var. În momentul în care a abordat o curbă la dreapta, conducătoarea auto ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune inițială cu un autocamion care circula regulamentar.

Din cauza forței impactului, autoturismul a ricoșat pe carosabil și a lovit ulterior un microbuz școlar care se mută din sens opus. Situația a declanșat o alertă maximă în rândul salvatorilor, având în vedere specificul transportului de pasageri. În momentul producerii coliziunii, în interiorul microbuzului școlar se află 6 minori. Evaluările medicale de la fața locului au adus însă vești ușurătoare: în urma acestui eveniment rutier nu au rezultat victime, iar niciunul dintre cei 6 copii nu a suferit leziuni sau traumatisme.

Procedurile standard în cazul unor astfel de evenimente rutiere au fost aplicate imediat de polițiștii din Sălaj. Toți cei 3 conducători auto implicați în accident au fost supuși verificărilor cu aparatul etilotest. Rezultatele au indicat o valoare de 0 micrograme de alcool pur în aerul expirat pentru fiecare dintre șoferi, confirmând că niciunul nu se află sub influența băuturilor alcoolice. Oamenii legii continuă monitorizarea traficului în zonă și recomandă șoferilor adaptarea permanentă a vitezei condițiilor de drum, mai ales în sectoarele de drum național cu vizibilitate redusă sau succesiuni de curbe.