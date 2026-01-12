Un accident de circulație, cu victimă, s-a produs pe strada Cetății din municipiul Zalău, în cartierul Ortelec. În accident au fost implicați doi bărbați, de 56, respectiv 21 de ani.
Biruol de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra unui accident rutier produs în municipiul Zalău, pe strada Cetății din cartierul Ortelec.
”La data de 11 ianuarie a.c., în jurul orei 16.35, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău au fost sesizați în urma unui apel 112 cu privire la faptul că, pe strada Cetății din municipiu, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate au constatat că, un bărbat de 56 de ani, din municipiul Zalău, în timp ce conducea un autoturism, în împrejurări ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul efectuării unui viraj spre stânga, intrând în coliziune cu un alt autoturism, la volanul căruia se afla un tânăr de 21 de ani, din comuna Cristolț.
În urma impactului, bărbatul de 56 de ani a suferit leziuni, fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri.
Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Polițiștii rutieri continuă cercetările, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.”
