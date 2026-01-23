Un camion care se deplasa de la Crasna spre Bănișor a intrat în coliziune cu un autoturism care venea din sens opus. Conducătorul autoturismului a necesitat îngrijiri medicale.

Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra unui accident rutier produs în localitatea Peceiu, județul Sălaj.

”În această dimineață, în jurul orei 07:30, s-a produs un eveniment rutier pe drumul județean 191D, în localitatea Peceiu. Din primele date, conducătorul unui autocamion, care se deplasa din direcția Crasna spre Bănișor, într-o curbă, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus. Ulterior, întrucât conducătorul autoturismului a necesitat îngrijiri medicale, în jurul orei 08:45, la fața locului a fost solicitată intervenția unui echipaj de ambulanță. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii Serviciului Rutier Sălaj continuă activitățile la fața locului pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”

Vom reveni cu amănunte