O tânără, care conducea un autoturism, a suferit leziuni grave în urma producerii unui accident rutier la iesirea din localitatea Vârșolț, județul Sălaj. Pentru îngrijiri, tânăra a fost transportată la o unitate medicală.

