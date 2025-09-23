O tânără, care conducea un autoturism, a suferit leziuni grave în urma producerii unui accident rutier la iesirea din localitatea Vârșolț, județul Sălaj. Pentru îngrijiri, tânăra a fost transportată la o unitate medicală.
Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, despre accidentul rutier care a avut loc la ieșirea din localitatea Vârșolț, județul Sălaj.
”La data de 22 septembrie a.c., în jurul orei 18.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au fost sesizați în urma unui apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier, la ieșire din localitatea Vârșolț, în care au fost implicate un autoturism și un autocar.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate au constatat că, o tânără, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autocar, la volanul căruia se afla un bărbat.
În urma impactului, o tânără, conducătoarea autoturismului, a suferit leziuni pentru îngrijirea cărora a fost transportată la o unitate medicală.
În autocar nu au fost pasageri.
Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.”
