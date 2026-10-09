Un biciclist de 61 de ani a murit azi-noapte în localitatea Jac, județul Sălaj, după ce s-a dezechilibrat și a căzut pe șosea. Polițiștii din Jibou au deschis o anchetă și transmit recomandări stricte pentru pasionații de două roți.

Tragedia a avut loc în jurul orei 22:20, pe drumul comunal 24A. Bărbatul se deplasa prin localitatea Jac, din direcția drumului comunal către drumul județean 108A. Din cauze care urmează să fie stabilite în cadrul cercetărilor, acesta a pierdut controlul asupra bicicletei, s-a dezechilibrat și a căzut direct pe partea carosabilă. Echipajul medical sosit de urgență la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind nevoit să declare decesul. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Sălaj pentru necropsie.

Reprezentanții Biroului de presă al IPJ Sălaj trag un semnal de alarmă. Pentru a preveni astfel de drame, polițiștii le recomandă ferm bicicliștilor să respecte cu strictețe regulile de circulație și să folosească pistele speciale acolo unde acestea sunt disponibile. De asemenea, adaptarea vitezei la condițiile de drum și asigurarea temeinică înainte de orice manevră sunt obligatorii pentru siguranță.

O importanță vitală o are vizibilitatea. Oamenii legii insistă ca pe timp de noapte bicicliștii să poarte obligatoriu îmbrăcăminte cu elemente reflectorizante și să aibă mijloace de iluminare funcționale. Purtarea căștii de protecție poate face diferența între viață și moarte în cazul unui impact. Nu în ultimul rând, polițiștii atrag atenția că utilizarea telefonului mobil în timpul deplasării este extrem de periculoasă și trebuie complet evitată.