Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme sa produs pe bulevardul Mihai Viteazul din municipiul Zalău. Incidentul sa soldat cu rănirea uneia dintre conducătorii auto, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii rutieri au efectuat verificări la fața locului, constatând că niciunul dintre șoferi nu consumă băuturi alcoolice. Cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate dinamică impactului.

Siguranța rutieră revine în atenția autorităților din Sălaj, după un incident înregistrat pe principala arteră din municipiul Zalău. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău au fost alertați prin numărul unic de urgență 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe bulevardul Mihai Viteazul. La locul incidentului s-au deplasat de urgență echipajele Biroului Rutier. Din primele verificări efectuate de oamenii legii, sa stabilit că un bărbat de 63 de ani, din comuna Măeriște, în timp ce conduce un autoturism din direcția Panic spre Zalău, a intrat în coliziune cu un alt autoturism care se deplasa regulamentar în aceeași direcție de mers. La volanul celei de-a doua mașini se află un bărbat de 56 de ani, din orașul Șimleu Silvaniei. În urma impactului dintre cele două vehicule, conducătorul auto de 63 de ani a suferit leziuni, fiind preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate. Procedurile specifice au inclus și testarea celor doi bărbați cu aparatul etilotest. În ambele cazuri, rezultate au fost negative, fiind exclusă prezența alcoolului în aerul expirat. Agenții de poliție rutieră continuă cercetările și verificările în cadrul unui dosar penal deschis conform stabilității procedurilor, obiectivului fiind tuturor împrejurărilor și cauzelor exacte care au dus la producerea coliziunii din trafic.