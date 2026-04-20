Graba și ignorarea regulilor de circulație au provocat un nou accident rutier pe varianta ocolitoare a Zalăului, în zona dealului Aghireș. O tânără motociclistă a fost rănită după ce șoferul unui autoturism a ales să efectueze o manevră ilegală de viraj la stânga, refuzând să folosească sensul giratoriu aflat la doar câțiva metri distanță.

Evenimentul a fost raportat duminică, 19 aprilie, în jurul orei 17:50, pe strada 22 Decembrie 1989, la ieșirea din municipiu spre Aghireș. Potrivit cercetărilor efectuate la fața locului de polițiștii Biroului Rutier Zalău, o tânără de 23 de ani, din Meseșenii de Jos, care conducea un motociclu, s-a angajat în depășirea unui autoturism.

În acel moment, conducătorul mașinii, un bărbat de 63 de ani, a virat brusc la stânga, intrând în coliziune cu motocicleta. Deși accesul în condiții de maximă siguranță către Poiana Aghireșului se face prin sensul giratoriu situat la doar câteva sute de metri, șoferul a ales „varianta scurtă”, tăind calea motociclistei printr-o manevră ilegală.

În urma impactului, tânăra a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Reprezentanții IPJ Sălaj au confirmat că ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii rutieri rămân la datorie și continuă cercetările, acest caz fiind încă o dovadă clară că graba în trafic nu doar că „strică treaba”, dar pune în pericol vieți inocente. Un moment de neatenție sau dorința de a economisi câteva secunde prin manevre ilegale se pot transforma, în orice clipă, într-o tragedie.

Polițiștii sălăjeni atrag atenția că regulile de circulație nu sunt opționale, iar ignorarea lor pentru a câștiga câteva secunde ne poate costa sănătatea sau chiar viața, motiv pentru care prudența trebuie să rămână prioritară indiferent de grabă.