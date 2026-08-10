Un accident de circulație s-a produs pe drumul național 1F, între localitățile Bobota și Sărmășag. Un tânăr șofer, cetățean străin, a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina în afara șoselei. Deși inițial pasagerii au crezut că au scăpat nevătămați, o tânără de 18 ani a avut nevoie ulterior de îngrijiri medicale și a fost transportată de urgență la spital.

Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au intervenit la un eveniment rutier produs pe drumul național 1F. Din primele verificări efectuate de oamenii legii la fața locului, a reieșit că un tânăr de 19 ani, cetățean străin, în timp ce conducea un autoturism din direcția Bobota spre localitatea Sărmășag, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a părăsit partea carosabilă și a ieșit în decor pe partea dreaptă a sensului său de mers.

Imediat după impact, persoanele aflate în autoturism au declarat că nu au suferit nicio leziune fizică. Din acest motiv, conducătorul auto și pasagerii au fost îndrumați de polițiști către sediul IPJ pentru întocmirea documentelor specifice unui accident soldat doar cu pagube materiale. Situația s-a schimbat însă la scurt timp. O tânără în vârstă de 18 ani, care se afla pe scaunul de pasager din dreapta-față, a început să acuze dureri intense în urma impactului.

La sediul poliției a fost solicitat de urgență un echipaj medical specializat. Medicii i-au acordat primele îngrijiri la fața locului, iar ulterior tânăra a fost transportată la o unitate medicală pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate. Polițiștii rutieri l-au testat pe șoferul de 19 ani cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate cauzele și condițiile în care s-a produs acest accident rutier.