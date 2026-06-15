Un bărbat din orașul Jibou a provocat un accident rutier pe Drumul Național 1H, după ce s-a urcat la volan complet beat. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, însă alcoolemia indicată de aparatul etilotest a fost una de-a dreptul uriașă.

Noaptea de 13 iunie a fost marcată de un incident rutier periculos pe raza județului Sălaj. În jurul orei 23:30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Jibou au fost alertați și au intervenit de urgență la un eveniment rutier soldat, din fericire, doar cu pagube materiale. Accidentul s-a produs pe drumul național 1H, în afara localității Tihău. Ajunși rapid la fața locului pentru investigații, oamenii legii au identificat imediat conducătorul autoturismului implicat în acest eveniment. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 60 de ani, cu domiciliul în orașul Jibou. Comportamentul bărbatului le-a dat rapid de bănuit polițiștilor, motiv pentru care s-a trecut direct la procedura de testare. În urma testării obligatorii cu aparatul etilotest, suspiciunile agenților au fost confirmate pe deplin de afișajul electronic. Rezultatul a fost de-a dreptul șocant, indicând o concentrație de exact 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat. În consecință, având în vedere valoarea extrem de ridicată a alcoolemiei, bărbatul a fost ridicat de polițiști și condus imediat la o unitate medicală autorizată în vederea recoltării probelor biologice de sânge necesare pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei în dreptul său. În acest moment, cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul structurilor rurale. Această acțiune penală amplă a fost demarată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, în conformitate deplină cu datele oficiale și detaliile rutiere ce au fost comunicate oficial către redacția noastră de biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.