In urma cu putin timp, Sectia Simleu Silvaniei a fost solicitata sa intervina la un eveniment rutier petrecut in localitatea Recea, langa baraj Varsolt.

[Echipajele au ajuns la locul interventiei si au constatat ca in eveniment a fost implicat un singur autoturism, aflat inafara partii carosabile, cu o persoana incarcerata.

Victima a fost extrasa si a fost predata echipajului de terapie intensiva mobila (TIM).

A doua persoana este evaluata medical de un echipaj SMURD.

Cele 2 persoane implicate au fost transportate la UPU Zalau, pompierii au asigurat masurile PSI in zona evenimentului.