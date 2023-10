La data de 10 octombrie a.c., la ora 23.55, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Jibou au fost sesizați în urma unui apel 112, cu privire la faptul că, între localitatățile sălăjene Perii Vadului și Mesteacăn, a avut loc un accident rutier.

Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului și au constatat că, un bărbat de 35 de ani, din comuna Suseni, județul Mureș, în timp ce conducea un autoturism, pe direcția Perii Vadului – Mesteacăn, în împrejurări ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, iar într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat de 52 de ani, din municipiul Baia Mare.

În urma accidentului rutier, conducătorul primului autoturism a suferit leziuni, pentru îngrijirea cărora a fost transportat la o unitate medicală.

Atât bărbatul de 35 de ani, cât și bărbatul de 52 de ani au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, în ambele cazuri.

Polițiștii din Jibou continuă cercetările, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

ÎN ATENȚIA CONDUCĂTORILOR AUTO!

Închisoare cu executare pentru cei care sunt implicați în accidente rutiere mortale, în timp ce conduc sub influența alcoolului, a drogurilor sau fără permis.

Vă reamintim că, la data de 13 iulie a.c., a intrat în vigoare Legea nr. 213/2023 pentru completarea art.91 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.

Potrivit noii reglementări, nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea uneia sau mai multor persoane, iar persoana care a provocat accidentul se afla sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor psihoactive ori nu deținea permis de conducere.

Persoana în cauză va fi condamnată la închisoare cu executare, acest lucru eliminând posibilitatea de a fi condamnată cu suspendarea executării pedepsei.

Pentru prevenirea accidentelor rutiere, polițiștii sălăjeni vă recomandă:

– Nu vă urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive ori dacă nu dețineți permis de conducere. Consumul de alcool scade capacitatea de a conduce autovehicule, reduce viteza de reacție, afectează puterea de concentrare și vederea.

– Consumul de substanțe psihoactive induce o falsă încredere în propriile simțuri, conducătorul asumându-și irațional riscuri în trafic. Combinate, substanțele psihoactive și alcoolul sporesc semnificativ riscul implicării într-un accident rutier.

– Dacă ați consumat alcool, luați un taxi sau rugați pe cineva să vă ducă acasă!

– Nu vă lăsați prietenii să conducă sub influența alcoolului sau să consume substanțe interzise!

– Nu vă puneți viața în pericol urcându-vă în autovehicule conduse de persoane care nu dețin permis de conducere, se află sub influența alcoolului sau a drogurilor!

– Respectați cu strictețe regulile de circulație, adaptați permanent viteza la condițiile de drum și informați-vă cu privire la condițiile meteo și la tronsoanele de drum pe care le veți parcurge.

Drum Bun!

Conduceţi cu prudenţă! Cineva drag vă aşteaptă acasă!