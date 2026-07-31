Numărul accidentelor în care sunt implicați motocicliștii crește semnificativ în timpul sezonului estival, unele evenimente din acest an soldându-se din păcate cu decese. Întrebat despre cauzele acestor tragedii și despre cine poartă cel mai des vina, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, chestorul Marius-Anton Stupar, a precizat că responsabilitatea este împărțită, însă o mare parte din vină aparține conducătorilor de mopede.

Prezența tot mai mare a vehiculelor pe 2 roți pe șoselele din județul Sălaj aduce o vulnerabilitate sporită în trafic, în special în lunile de vară. Întrebat direct într-o conferință de presă despre numărul accidentelor în care au fost implicați motocicliștii în acest an și despre cine se face cel mai des vinovat de producerea acestora, șeful poliției sălăjene a oferit o analiză detaliată a situației operative. Chestorul Marius-Anton Stupar a confirmat că acest gen de evenimente rutiere înregistrează o curbă ascendentă în perioada sezonului estival, când condițiile meteo favorizează utilizarea acestor mijloace de transport. Din păcate, în cursul acestui an au fost raportate inclusiv accidente grave, care s-au soldat cu decesul unor motocicliști.

În ceea ce privește stabilirea vinovăției, șeful Inspectoratului a subliniat că dinamica fiecărui accident este diferită de la caz la caz, neexistând un tipar unic. Anchetatorii au stabilit că există destule situații în care vina aparține exclusiv motociclistului, din cauza vitezei excesive, a depășirilor riscante sau a lipsei de experiență în controlul vehiculului. La fel de adevărat este că, în alte cazuri, de vină sunt șoferii de autoturisme care nu se asigură corespunzător la schimbarea direcției de mers sau care nu acordă prioritate de trecere celor pe 2 roți. Cu toate acestea, statisticile arată că o mare parte din vină o poartă conducătorii de mopede, care de multe ori nu respectă regulile elementare de circulație.

Pentru a reduce riscul rutier și a proteja această categorie de participanți la trafic, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a intensificat acțiunile preventive și controalele în teren. Campaniile derulate de polițiști sunt canalizate special pentru a-i conștientiza atât pe șoferi, cât și pe pasionații de motoare, cu privire la importanța respectării regulamentului rutier. Oamenii legii le recomandă motocicliștilor și mopediștilor să poarte întotdeauna echipament de protecție omologat, să evite manevrele bruște în trafic și să circule cu o viteză care să le permită evitarea oricărui obstacol, salvând astfel vieți pe șoselele din județ.

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