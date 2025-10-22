Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Rutier, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al specialiștilor criminaliști, au desfășurat o acțiune în sistem integrat pe raza orașului Șimleu Silvaniei și a localității Pusta.

Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a informat, printr-un comunicat, asupra acțiunii în sistem integrat de pe raza orașului Șimleu Silvaniei și a localității Pusta.

Activitățile s-au desfășurat împreună cu jandarmi, precum și cu reprezentanți ai Primăriei Orașului Șimleu Silvaniei, Gărzii de Mediu, Registrului Auto Român (RAR) și ai Electrica Furnizare S.A.

Scopul acțiunii a fost prevenirea și combaterea faptelor care afectează climatul de ordine și siguranță publică, precum și verificarea modului de respectare a legislației în diverse domenii de activitate.

În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate 199 de persoane și au fost efectuate 8 controale asupra bagajelor.

Polițiștii rutieri au oprit și verificat 155 de autovehicule, fiind testați cu aparatele etilotest și drug test 127 de conducători auto.

În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 58 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 241.707 lei, și au reținut un permis de conducere.

De asemenea, împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român, au fost verificate din punct de vedere tehnic mai multe autovehicule, iar pentru 10 dintre acestea, la care au fost constatate defecțiuni tehnice sau modificări neconforme, au fost reținute certificatele de înmatriculare.

Totodată, polițiștii au identificat patru persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni, acestea fiind conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

Pe de altă parte, au fost efectuate verificări la 4 operatori economici și a fost confiscată cantitatea de 17,47 metri cubi de material lemnos, în valoare de 4.053 de lei.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii sălăjeni acționând permanent pentru menținerea ordinii și siguranței publice și creșterea gradului de siguranță al cetățenilor.