În perioada 16-22 iunie, la nivel european este planificată acțiunea „Alchool&Drugs”, destinată combaterii conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihoactive. În acest context au acționat și polițiștii sălăjeni, care au constatat 22 de infracțiuni la regimul rutier în ultimele 4 zile.

Din totalul infracțiunilor constatate, 9 au fost pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, una pentru refuzul de a supune prelevării de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar restul pentru alte infracțiuni, respectiv conducere fără permis a unui autovehicul neîmnatriculat sau având numere false de înmatriculare. Cele mai mai mari valori ale alcoolemiei indicate de aparatul alcooltest în această perioadă au fost: 1,23; 1,22 și 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, polițiștii au aplicat numeroase sancțiuni contravenționale pentru încălcări ale normelor rutiere.

Vineri, 18 iunie, la ora 20:00, pe Bulevardul Mihai Viteazu, din municipiul Zalău, polițiștii rutieri și cei de ordine publică, din cadrul Poliției Municipiului Zalău au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 46 de ani, din Zalău, care emana halenă alcoolică.

În urma testării conducătorului autoturismului cu aparatul etilotest s-a constatat că acesta avea o concentrație alcoolică de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La data de 19 iunie, ora 00:30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Crasna au oprit în trafic, pe Drumul Comunal 103C, prin localitatea Pericei, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Sâmbătă, 19 iunie, la ora 23:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sălaj au depistat în trafic un tânăr în vârstă de 31 de ani, din Zalău care conducea un autoturism pe Drumul Județean 108G prin localitatea Cizer. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Celor trei conducători auto li s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările sub supravegherea unităților de parchet competente.

În cursul nopții de 19/20 iunie, polițiștii au fost constatat alte două infracțiuni de conducere sub influența alcoolului, respectiv:

La ora 22:30, pe Drumul Județean 108 E, în localitatea Someș Guruslău polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Jibou au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Năpradea, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Astfel, la testarea conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La data de 19 iunie, ora 01:50, polițiștii Biroului Rutier Zalău au oprit în trafic, pe strada George Coșbuc din municipiul Zalău,un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani, domiciliat în Zalău. Rezultatul testării cu aparatul etilotest a fost 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în aceste cazuri s-au întocmit dosare penale și se continuă ceretările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. 1 din Codul penal.

„Reamintim conducătorilor auto faptul că, atunci când se urcă la volan sub influența băuturi alcoolice sau alte substanțe psihoactive, atât simțurile le sunt reduse, cât și capacitatea de concentrare și reacție. Astfel, pot constitui un pericol pentru ei înșiși și pentru ceilalți participanți la trafic. Polițiștii vor acționa și zilele următoare pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere axându-se, în special, pe consumul de alcool și substanțe psihoactive”, IPJ Sălaj.