Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj desfășoară, în perioada 1–7 iunie, o acțiune de amploare pe toate șoselele din județ. Sub coordonarea Serviciului Rutier, filtrele din trafic au ca principal obiectiv prevenirea și reducerea accidentelor în care sunt implicați participanții vulnerabili: pietoni, bicicliști, motocicliști și utilizatori de trotinete electrice. Oamenii legii atrag atenția că nerespectarea regulilor poate atrage nu doar amenzi mari, ci și răspunderea penală sau întreaga vinovăție în cazul unor tragedii.

Siguranța pe drumurile publice din Sălaj rămâne o prioritate absolută pentru oamenii legii, în special când vine vorba despre cele mai expuse categorii de participanți la trafic. Timp de o săptămână, polițiștii rutieri monitorizează intens arterele din întreg județul pentru a combate principalele cauze generatoare de accidente și pentru a crește disciplina rutieră.

Pentru bicicliști, regulile sunt extrem de stricte. Agenții rutieri reamintesc că este total interzis mersul pe bicicletă fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale. De asemenea, consumul de alcool este strict interzis înainte de a urca pe două roți. Bicicliștii nu au voie să circule pe trotuare, cu excepția celor amenajate special cu piste, și le este interzis să traverseze strada pe trecerile de pietoni rămânând pe bicicletă. Totodată, manevrele periculoase prin care se pierde contactul roților cu solul sunt pasibile de sancțiuni.

Utilizatorii de trotinete electrice sunt și ei în vizorul Poliției. Acestora li se recomandă să circule cu prudență maximă și să adapteze permanent viteza. Purtarea căștii de protecție și a îmbrăcămintei vizibile este esențială. Trotinetele nu trebuie conduse pe trotuare acolo unde regulamentul interzice acest lucru, iar pietonii au întotdeauna prioritate. Este complet interzis transportul altor persoane pe aceeași trotinetă sau folosirea telefonului mobil în timpul deplasării. Polițiștii rutieri avertizează public că, în cazul unui accident cu victime provocat de utilizatorii de trotinete, aceștia vor răspunde penal.

Nici pietonii nu sunt ocoliți de recomandări și avertismente dure. Traversarea străzii se face exclusiv prin locurile special amenajate, doar după o asigurare temeinică și respectând semaforul. Pietonii trebuie să evite traversarea prin fața sau prin spatele vehiculelor oprite care blochează vizibilitatea. Utilizarea telefoanelor sau purtarea căștilor audio în momentul traversării este extrem de periculoasă. Pe timp de noapte, este obligatorie purtarea hainelor deschise la culoare sau a accesoriilor reflectorizante. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj avertizează că pietonii surprinși și accidentați pe treceri nepermise sau pe culoarea roșie a semaforului poartă întreaga răspundere a accidentării lor, dacă șoferul a circulat regulamentar.

Ultima categorie vizată este cea a motocicliștilor. Pentru siguranța lor, aceștia trebuie să poarte mereu cască omologată și echipament adecvat, să respecte limitele de viteză și să evite manevrele riscante în trafic. Păstrarea unei distanțe de siguranță și asigurarea temeinică înainte de orice depășire sau schimbare a benzii pot face diferența dintre viață și moarte. Conducerea preventivă și anticiparea erorilor celorlalți rămân regulile de aur pentru evitarea tragediilor pe șosele.