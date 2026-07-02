Primăria Municipiului Zalău și compania Coral Impex anunță o prelungire a calendarului pentru activitatea de dezinsecție pe domeniul public și privat din oraș. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile din ultima perioadă, acțiunile de stropire împotriva insectelor vor continua până pe 10 iulie 2026. Tratamentele se aplică în fiecare seară și noapte, iar cetățenii sensibili sunt rugați să își ia măsuri stricte de protecție.

Anunț extrem de important de la autoritățile locale pentru toți locuitorii din municipiul Zalău. Compania Coral Impex, în calitate de prestator de servicii în baza contractului încheiat cu primăria, informează că perioada de desfășurare a activității de dezinsecție se va prelungi până la data de 10.07.2026. Această decizie a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care au dat peste cap programul inițial.

Echipele speciale vor acționa pe teren exclusiv în intervalul orar 20:00 – 02:00. Substanțele chimice folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și poartă numele de CY 10, STING, CYMINA SUPER și VECTOBAC WG. Operatorii folosesc concentrații stricte din aceste produse pentru combaterea dăunătorilor pe suprafețe de 1.000 și 10.000 metri pătrați.

Autoritățile lansează un apel ferm către populație pentru prevenirea oricăror incidente. Sunt rugați în special copiii, persoanele vârstnice, dar și cei care suferă de afecțiuni cardiace, astm sau alergii, să își ia toate măsurile de siguranță pentru a nu intra în raza directă de acțiune a utilajelor de pulverizat de pe străzi. De asemenea, proprietarii locuințelor care au ferestrele situate la o distanță de maximum 20 metri față de aliniamentul stradal sunt obligați să țină geamurile închise etanș în perioada 01.07.2026 – 10.07.2026, în intervalul orar menționat, adică între orele 20:00 și 02:00 din fiecare noapte.

În caz de accident, dezinsecția presupune măsuri stricte de prim ajutor. Dacă substanțele intră în contact cu pielea, zona trebuie spălată imediat cu multă apă și săpun, iar hainele contaminate trebuie scoase. În caz de contact cu ochii, clătirea se face de urgență cu apă din abundență și se consultă un medic. Dacă substanța este inhalată, victima trebuie scoasă imediat la aer curat, ținută la cald și în repaus, iar dacă respirația este neregulată se sună la doctor. În caz de înghițire accidentală, este interzisă provocarea vomei, iar gura se clătește bine și se cere asistență medicală de urgență. Pentru orice informații suplimentare sau sesizări, cetățenii din Zalău pot suna la numărul de telefon al dispeceratului: 0260 / 654286.