Polițiștii sălăjeni au recuperat prejudicii uriașe în valoare de 8.000.000 de lei și au confiscat tone de materiale ilegale în prima jumătate a anului 2026. Bilanțul prezentat de chestorul Marius-Anton Stupar arată o intensificare a controalelor pe linie silvică, rutieră și economică. În ciuda sutelor de acțiuni preventive din trafic, accidentele grave de circulație au înregistrat o ușoară creștere pe șoselele din județ.

Bilanțul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj scoate la iveală o activitate intensă pe toate liniile de muncă în primele 6 luni ale acestui an. O atenție deosebită a fost acordată protejării mediului înconjurător și combaterii delictelor silvice. Oamenii legii au organizat 9 acțiuni de amploare și au efectuat 735 de controale de specialitate. În urma acestora au fost descoperite 243 de infracțiuni. Totodată, polițiștii au aplicat 191 de amenzi în valoare totală de peste 563.000 de lei. Ca măsuri complementare, autoritățile au confiscat peste 1.000 de metri cubi de lemn și au indisponibilizat 7 autovehicule folosite la transportul ilegal, a căror valoare depășește 150.000 de euro.

Conform informațiilor furnizate, rezultate importante au fost raportate și de Serviciul de Investigații Criminale, dar și de structurile economice. Pe linia persoanelor urmărite, polițiștii au reușit să clarifice situația a 96 de suspecți, fiind puse în executare cu 40 de mandate mai multe față de anul trecut. Pe linie economică, deși numărul infracțiunilor a scăzut cu peste 33%, lovitura dată rețelelor evazioniste a fost una puternică. Polițiștii au pus sechestru pe conturi, terenuri și clădiri în valoare de peste 4.400.000 de lei. Mai mult, valoarea totală a prejudiciilor recuperate de anchetatori în acest prim semestru se ridică la suma record de aproximativ 8.000.000 de lei.

O componentă critică a bilanțului o reprezintă siguranța rutieră. Pentru a reduce riscurile de pe șosele, agenții de la rutieră au organizat 508 acțiuni și au aplicat aproape 23.000 de amenzi. Ca urmare a abaterilor grave, 1.333 de șoferi au rămas fără permis de conducere, iar alte 518 certificate de înmatriculare au fost retrase. Pe lângă sancțiuni, au fost constatate și 113 infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe fiind pentru conducere fără permis sau sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Din păcate, în ciuda prezenței masive în teren, s-au înregistrat 29 de accidente grave, în creștere cu 5 față de anul trecut. Aceste evenimente s-au soldat cu 8 persoane decedate și 21 rănite grav, principalele cauze fiind neacordarea de prioritate și viteza neadaptată. În schimb, numărul accidentelor ușoare a scăzut semnificativ, cu aproape 15%.

Munca polițiștilor a fost completată de Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, unde au fost constatate 46 de infracțiuni de braconaj și nerespectare a regimului armelor, fiind confiscate 14 arme și peste 72.000 de kilograme de substanțe periculoase. De asemenea, specialiștii de la Serviciul Criminalistic au efectuat peste 500 de cercetări la fața locului și au ridicat peste 1.500 de urme biologice și traseologice, efortul lor ducând direct la identificarea a 58 de persoane bănuite de comiterea unor fapte penale.