Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj informează asupra faptului că în perioada 3 – 9 noiembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj vor desfășura, la nivelul județului, acțiuni integrate pentru impunerea respectării regulilor de circulație de către pietoni.

Scopul acestor activități îl reprezintă creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație în care sunt implicați pietonii.

Polițiștii rutieri vor acționa pentru creșterea vizibilității elementului polițienesc în teren, prin prezența activă în zonele cu risc rutier ridicat, desfășurarea de activități cu caracter preventiv-educativ, prin care participanții la trafic vor fi informați cu privire la adoptarea unui comportament responsabil pe drumurile publice.

Activitățile se vor desfășura în sistem integrat, în colaborare cu alte structuri, având ca obiectiv principal creșterea siguranței tuturor participanților la trafic și prevenirea producerii accidentelor grave.

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj reamintește pietonilor importanța respectării regulilor de circulație, traversarea exclusiv prin locurile special amenajate și evitarea utilizării telefoanelor mobile sau a altor factori de distragere a atenției în timpul deplasării pe drumurile publice.