În cadrul conferinței de presă susținută de comisar-șef de poliție Florin Lupu – Adjunct al Șefului Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, în ceea ce privește protecția fondului forestier,au fost prezentate rezultatele obținute de polițiștii sălăjeni în primele zece luni ale anului 2025.

Șeful serviciului de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, subcomisar de poliție Ioan Mîrza, a prezentat bilanțul activităților desfășurate în primele zece luni ale anului 2025 în domeniul protejării fondului forestier.