Activitățile desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolissum al județului Sălaj, în contextul începerii noului an școlar, vizează o serie de măsuri menite să aducă siguranța în derularea procesului educațional. Astfel, pompierii sălăjeni consideră cultura preventivă ca fiind o investiție în viitor.

Prin activitățile de informare preventivă și cele educative-instructive desfășurate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolissum al județului Sălaj în școli, se urmărește crearea în rândul segmentului tânăr al populației a unei culturi preventive pro-active, precum și dobândirea unor abilități practice care pot fi salvatoare într-o situație de urgență.

Doar prin colaborare între toți factorii implicați, incluzând autorități locale, instituții publice deconcentrate, reprezentanți ai unităților de învățământ, societatea civilă, se poate asigura un climat educațional sigur, stabil și de încredere.