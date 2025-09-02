Zălăuanii pasionați de teatru au parte de un eveniment de excepție. Actorul Șerban Pavlu, unul dintre cei mai apreciați actori ai momentului, va urca pe scenă la Zalău alături de Vlad Lință, în spectacolul „Bazinul de Nord”, regizat de Alexandru Mâzgăreanu.

Spectacolul, care i-a adus lui Șerban Pavlu nominalizarea la Premiile UNITER 2025 pentru cel mai bun actor în rol principal, va fi prezentat în cadrul proiectului Pro Teatru pe 3 septembrie, de la ora 21:00.

Organizatorii subliniază că aducerea acestui spectacol la Zalău este o realizare importantă, întrucât reprezentația are mare succes la București, unde biletele se epuizează rapid.

Evenimentul va avea loc în „Curtea” Pro Teatru, iar biletele pot fi achiziționate online, linkul fiind disponibil pe pagina oficială a organizatorilor.