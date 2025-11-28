“Acum, în prag de sărbători”, la Casa de Cultură a Studenților “Dumitru Fărcaș” Cluj-Napoca

Duminică, 7 decembrie, începând cu ora 19:00, Marcel Pavel, Gino și Veta Biriș vă invită la un spectacol de neuitat, dedicat sărbătorilor de iarnă, în cadrul căruia vă veți bucura de colinde, cântece de Crăciun și nu numai, într-un decor special.

Cele trei voci, monumentală a lui Marcel Pavel, emoționantă a lui Gino și inconfundabilă a “Doamnei Moților” – Veta Biriș, vor răsuna pe aceeași scenă, creând un regal muzical de excepție.

Nu ratați, așadar, o seară de poveste!