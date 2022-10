Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Lucian Bode, a precizat că ar avea cea mai mare satisfacţie, dacă ar putea da un răspuns afirmativ în privinţa intrării României în Schengen, despre care a subliniat că este un obiectiv de ţară. Bode a mai adăugat că are emoţii, mai ales că săptămâna viitoare urmează vizita experţilor din statele membre.

Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Lucian Bode, a precizat că România este pregătită, fără nici o îndoială, să adere la Spațiul Schengen, dar că are emoții pentru vizita experţilor din statele membre,care va avea loc foarte curând.

”Obiectivul de aderare a României la Spaţiul Schengen este un obiectiv de ţară. În consecinţă, tot ceea ce vom face noi, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor, celelalte structuri ale statului implicate la nivel tehnic, la nivel diplomatic, de la preşedintele României total implicat în acest demers, premierul României, europarlamentarii noştri, toate trebuie să concure la acest obiectiv major.(…) Sigur că am emoţii pentru că pe calendar urmează vizita experţilor din statele membre, săptămâna viitoare. Vor face vizite şi verificări la sediile unor subunităţi ale Ministerului de Interne, vor face vizite şi verificări în teren, în frontieră. Vor avea sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu personalul MAI privind aplicarea aquisului Schengen, despre cunoaşterea legislaţiei, a procedurilor Schengen.(…) Această vizită este un execiţiu voluntar, am fost de acord cu acest exerciţiu în condiţiile în care pe ceea ce însemană proceduri de acceptare în Spaţiul Schengen, România îndeplineşte toate condiţiile, lipseşte o decizie, decizia care se ia în unanimitate a consiliului JAI şi sperăm că această decizie se va lua anul acesta. Sunt specialişti din 13 ţări din cele 26 membre ale Spaţiului Schengen, respectiv din partea Comisiei. Vor verifica managementul frontierelor, cooperarea poliţienească şi returnarea pe zona de migraţie”, a declarat Nicolae Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne