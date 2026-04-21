Schimbări radicale în modul în care statul român interacționează cu cetățenii săi. Ministerul Muncii a lansat în transparență decizională cel mai amplu proiect de reorganizare din ultimii 20 de ani. Reforma, anunțată de ministrul Florin Manole, vizează comasarea instituțiilor mamut — precum Casele de Pensii, AJOFM-ul și Agențiile de Plăți — în doar două mari structuri.

Pentru cetățeanul de rând, vestea cea mai bună este apariția „ghișeului unic” județean, unde toate problemele legate de venituri, de la pensie la șomaj, vor fi rezolvate într-un singur loc.

Reforma propusă simplifică radical sistemul administrativ actual. Cele patru agenții existente astăzi — Inspecția Muncii, Casa de Pensii, ANOFM și Agenția de Plăți — vor fi comasate în două autorități naționale. Prima va fi Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți, care va prelua tot ce înseamnă gestionarea banilor și a beneficiilor sociale. La nivelul județului Sălaj, acest lucru înseamnă că nu va mai fi nevoie de drumuri separate la instituții diferite; totul se va procesa sub același acoperiș.

Cea de-a doua structură rezultată va fi Autoritatea Națională pentru Inspecție și Control, un organ de specialitate care va reuni toate activitățile de verificare din domeniul muncii și asistenței sociale. Planul urmărește reducerea la jumătate a funcțiilor de conducere și eliminarea birocrației sufocante, fără a face însă concedieri în rândul personalului de execuție. Ministrul Florin Manole susține că acest proces va crește eficiența serviciilor și va asigura o mai bună gestionare a fondurilor publice, punând capăt fragmentării administrative care a durat mai bine de două decenii.

Rămâne de văzut dacă această comasare pe hârtie se va traduce și printr-o schimbare reală de atitudine la ghișeu. Într-un județ ca al nostru, unde mii de oameni depind de corectitudinea calculului pensiilor sau a ajutoarelor sociale, transformarea acestor instituții mastodont într-un mecanism suplu și eficient nu este doar o dorință politică, ci o necesitate urgentă pentru a reda respectul cuvenit cetățeanului în fața statului.