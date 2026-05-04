Schimbare radicală în școlile din Sălaj și din întreaga țară! Senatul României a adoptat o lege care oferă unităților de învățământ puterea deplină de a interzice utilizarea telefoanelor mobile. Dacă până acum regulile erau adesea ambigue, generând conflicte între elevi și profesori sau chiar scăderi ale notei la purtare pentru filmări neautorizate în clase, noua reglementare obligă școlile să impună reguli stricte. Mai mult, instituțiile sunt acum obligate prin lege să asigure spații sigure de depozitare pentru dispozitivele confiscate temporar.

Legea 213, adoptată la sfârșitul lunii martie 2026, vine să pună capăt haosului tehnologic din bănci. Actul normativ oferă autonomie totală Consiliilor de Administrație din fiecare școală să decidă dacă interdicția va fi totală sau parțială. Măsura vizează în special liceele, unde distragerea atenției din cauza rețelelor sociale a devenit o problemă critică pentru randamentul școlar.

O noutate absolută este responsabilitatea logistică a școlii. Profesorii nu mai pot doar să ceară închiderea telefoanelor, ci școala trebuie să organizeze preluarea acestora pe bază de registru și să garanteze siguranța lor în spații speciale, cu etichete sau sigilii, pentru a evita pierderea sau deteriorarea bunurilor. Aceste proceduri vor fi incluse obligatoriu în regulamentele de ordine interioară și se vor aplica chiar și în tabere sau excursii. Școlile au la dispoziție un răgaz de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial pentru a pregăti infrastructura necesară, după care regulile devin obligatorii la nivel național.

În timp ce cadrele didactice salută măsura ca pe o victorie a disciplinei, reprezentanții părinților și elevilor din județ așteaptă să vadă cum vor reuși școlile să garanteze securitatea acestor bunuri personale, ISJ Sălaj și autoritățile educaționale recomandând deja o comunicare transparentă între școală și familie pentru a evita eventualele litigii sau abuzuri pe parcursul implementării acestui nou regulament.