Pentru mii de absolvenți de liceu, alegerea facultății este una dintre cele mai importante decizii. În 2026, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) vine cu o ofertă academică extinsă, programe noi de studiu și oportunitatea de a participa la preadmitere, oferind candidaților șansa de a-și asigura din timp locul la una dintre cele mai prestigioase universități din România.

UBB a început procesul de preadmitere pentru anul universitar 2026–2027 încă din luna iunie, pentru o serie de programe organizate de facultățile universității. Această etapă este complementară admiterii din vară și le permite candidaților să intre mai devreme în competiția pentru locurile disponibile, conform criteriilor stabilite de fiecare facultate.

O universitate cu o ofertă academică impresionantă

Pentru sesiunea de admitere din vara anului 2026, UBB pune la dispoziția viitorilor studenți 5.448 de locuri bugetate la nivel licență, 10.922 de locuri cu taxă și 3.135 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă. Admiterea se desfășoară în perioada 13–30 iulie 2026, iar înscrierile se realizează online prin platforma dedicată universității.

Cu 23 de facultăți și sute de programe de studiu în limbile română, maghiară, germană și engleză, UBB oferă una dintre cele mai diversificate experiențe academice din Europa Centrală și de Est. De la științe exacte și inginerie, la științe sociale, arte, business, drept, psihologie sau biologie, universitatea răspunde nevoilor unei piețe a muncii aflate într-o continuă transformare.

Specializări noi, adaptate cerințelor viitorului

Unul dintre punctele forte ale admiterii din acest an îl reprezintă introducerea unor programe noi de studiu, dezvoltate pentru a răspunde tendințelor actuale din educație, cercetare și economie. UBB propune șapte specializări noi la nivel licență, în domenii interdisciplinare și cu potențial ridicat de angajare.

Printre noutăți se regăsesc programe care combină competențe din domenii complementare, oferind absolvenților o pregătire mai flexibilă și mai bine conectată la cerințele angajatorilor. Un exemplu este noua specializare Matematică–Informatică, disponibilă în limba română, care răspunde cererii crescute pentru profesioniști cu competențe solide în analiza datelor, inteligență artificială și tehnologie.

De ce aleg studenții UBB?

Pe lângă reputația academică și rezultatele remarcabile în cercetare, UBB oferă studenților acces la o comunitate internațională, oportunități de mobilitate prin programe europene, parteneriate cu mediul de afaceri și infrastructură modernă de studiu și cercetare.

Pentru mulți tineri, experiența universitară înseamnă mai mult decât cursuri și examene. Înseamnă dezvoltare personală, contacte profesionale, activități extracurriculare și acces la o rețea academică ce poate deschide oportunități pe termen lung. În acest context, UBB continuă să fie una dintre principalele opțiuni pentru absolvenții care își doresc o formare competitivă și relevantă la nivel internațional.

Cum te înscrii?

Toate informațiile privind criteriile de admitere, numărul de locuri, calendarul și procedurile specifice fiecărei facultăți sunt disponibile pe platforma oficială de admitere a universității https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/. Candidații pot consulta oferta completă și pot depune dosarele online, într-un proces simplificat și accesibil.

Pentru generația care își construiește acum viitorul profesional, Admiterea UBB 2026 – 2027 reprezintă mai mult decât un concurs de admitere. Este începutul unui parcurs academic într-o universitate care investește constant în excelență, inovație și formarea liderilor de mâine.