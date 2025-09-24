Adrian Aciobăniței, extrema naționalei de volei a României, a luat decizia de a se întoarce în România și a semnat cu CSA Steaua București.

După 10 ani petrecuți în străinătate, Adrian Aciobăniței , extrema naționalei de volei a României, a luat decizia de a se întoarce în România și a semnat cu CSA Steaua București. În sezonul 2024-2025, el a evoluat pentru Alanya Belediyespor, în campionatul Turciei.

La scurt timp după participarea la Campionatul Mondial de volei masculin din Filipine, Adrian Aciobăniței a luat o decizie referitoare la viitorul său. Deși, la începutul verii, a fost anunțat oficial de Panathinaikos, campioana Greciei, voleibalistul de 28 de ani va evolua în stagiunea 2025-2026 pentru CSA Steaua București.

Aciobăniței și-a început cariera la Tomis Constanța, echipă alături de care a câștigat 3 titluri naționale. În 2015, sportivul de 1,94 metri a plecat în străinătate, la VfB Friedrichshafen, formație din liga Germaniei, acolo unde a rămas până în 2019, jucând și pentru United Volleys Rhein-Main.

După 4 sezoane în Germania, Aciobăniței a mai jucat 4 sezoane în Franța, la AS Cannes și la Chaumont Volley-Ball 52, după care, în ultimii 2 ani, a evoluat în Polonia și în Turcia.

Extrema naționalei României este campion al Franței și dublu vicecampion al Germaniei. În plus, Aciobăniței mai are două medalii de bronz în CEV Cup. De asemenea, la finalul stagiunii 2020-2021, Aciobăniței a fost numit cel mai bun jucător din Franța pe postul său.

În urmă cu 3 luni, Panathinaikos l-a anunțat pe Aciobăniței drept noul component al echipei de volei din capitala Greciei. Astăzi, 23 septembrie, CSA Steaua București a oficializat transferul jucătorului român în capitala României.

„În ciuda unui palmares de invidiat, suntem siguri că Adrian Aciobăniței vine în Ghencea cu o mare foame de noi trofee! Bun venit, Adrian! Cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a transmis CSA Steaua București despre cel mai bun voleibalist român din 2020, 2022 și 2024.

La CSA Steaua București, Adrian Aciobăniței va fi antrenat de celebrul Marcelo Fronckowiak, un antrenor brazilian cu 2 titluri în țara sa natală și 2 titluri, o cupă și o supercupă în Franța. El va ocupa, în paralel, funcția de „secund” al naționalei Braziliei.