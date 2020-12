Dan Petrescu a terminat cu CFR Cluj, campioana Romaniei la fotbal in genul in care a si inceput! Adica de la debut cu victorii pe linie la infrangeri pe linie si despartire amiabila de CFR Cluj. Dan Petrescu va ramane in istorie , dincolo de patima banilor pe unde a trecut de schimbarea unui junior, Alin Fica 18 ani la doar 24 de secunde intr-un joc cu Gaz Metan Medias. Bursucul neprietenos cum a fost numit a inlaturat persoane importante din anturajul clubului CFR Cluj care au contribuit in istoria fotbalistica a clubului. Antrenorul Minteuan, acum la CSM Resita este doar un caz. Petrescu nu a agreat nici regula U21 impusa de FRF.Dan Petrescu a castigat la CFR Cluj circa 400.000 euro pe sezon plus bonusuri care au ajuns la 1,2 mil. euro pe sezon , functie de performante. Bursucul pleaca astfel cu banii la zi de la CFR.

El este ofertat de clubul scotian Celtic Glasgow .Evenimentul se intampla intr-o perioada cand Presedintele FRF si-a depus candidatura la un loc din Consiliul Executiv UEFA, Dinamo Bucuresti in pericol de faliment, Astra pericol de excludere, unii antrenori romani din strainatate ar reveni si multe demiteri de antrenori in Romania la cluburile de fotbal.

Adrian Mutu, dincolo de activitatea fotbalistica tumultuoasa la Inter, Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina , Cesena, Ajaccio a jucat si in tara debutand la FC Arges apoi Dinamo, ASA Tg. Mures, Petrolul si Voluntari. A fost antrenorul nationalei la tineret U21 pe care a dus-o la turneul final dupa 5 jocuri, 3 victorii. El si-a reziliat contractul cu FRF si a platit clauza de 50.000 de euro . In carti pentru CFR Cluj mai erau Reghencampf, Sumudica si Edi Iordanescu.