Foștii premieri PSD ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la Parada Victoriei de la Beijing care comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, invitați de onoare la parada de la Beijing, au dat mâna cu liderul Chinei, Xi Jinping. După fotografia de grup, au mers să urmărească ceremonia fastuoasă, unde au defilat trupele de elită ale Chinei. Au fost, de asemenea, prezentate cele mai noi drone și rachete chinezești, ca spre finalul ceremoniei, să patruleze aeronavele de luptă.

Fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, a anunțat că se află la Beijing, acceptând invitația Republicii Populare Chineze de a participa la parada militară . Ceremonia comemorează 80 ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, cunoscut ca „Marele Război Patriotic” la ruși și „Războiul Anti-fascist” la chinez.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, a anunțat pe blogul personal Adrian Năstase.

Fostul premier a fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde a avut „o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internaționala, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”. Din rândul invitaților care au participat la paradă se numără importanți lideri europeni, actuali sau foști demnitari. Astfel, au fost prezenți președintele Vladimir Putin, reprezentând Rusia, din Belarus: Președintele Aleksandr Lukașenko, din Belgia: Fostul premier Yves Leterme, din Bulgaria: Premierul adjunct Atanas Zafirov din Grecia: Fostul premier George Papandreou, din Italia: Fostul premier Massimo D’Alema, din Ungaria: Fostul premier Peter Szijjarto, din România: Fostul premier Adrian Năstase și fostul premier Viorica Dăncilă, din Serbia: Președintele Aleksandar Vucic, din Slovacia: Premierul Robert Fico, din Elveția: Fostul președinte Ueli Maurer. Au mai participat, Coreea de Nord: Liderul Suprem Kim Jong Un, Coreea de Sud: Purtătorul de cuvânt al Adunării Naționale Woo Won-shi, Cuba: Președintele Miguel Diaz-Canel, iar din partea ONU: Sub-secretarul general Li Junhua.