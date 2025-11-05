CSM București a anunțat despărțirea de antrenorul Adrian Vasile. De asemenea, Cristina Vărzaru și-a dat demisia din poziția de team-manager al clubului.

Decizia conducerii vine la doar două zile după ce fanii i-au cerut demisia tehnicianului, în urma esecului de pe teren propriu, în etapa a 6-a din grupa de Liga Campionilor, contra celor de la Odense, partidă încheiată cu scorul de 30-36.

„CSM București anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Adi Vasile. Decizia a fost adoptată în urma unei analize comune asupra rezultatelor înregistrate în actualul sezon competițional. Dacă pe plan intern echipa a înregistrat evoluții conform obiectivelor stabilite fiind neînvinsă, parcursul în EHF Champions League nu a reflectat pe deplin așteptările clubului. De asemenea, clubul a acceptat și demisia team-manager-ul echipei, Cristina Vărzaru. Conducerea CSM București le mulțumește celor doi pentru activitatea desfășurată, profesionalismul și dăruirea demonstrate pe parcursul colaborării și le urează succes în carierele viitoare. Până la desemnarea unui nou antrenor principal, activitatea tehnică a echipei va fi coordonată, interimar, de către antrenorul secund Iulia Curea, care va asigura continuitatea pregătirii”, se arată în comunicatul oficial al celor de la CSM Bucuresti.

Iulia Curea devine pentru moment antrenor principal. Ea ocupă și postul de secund al primei reprezentative a României. În acest context, CSM București trebuie să se miște rapid. La finalul lunii noiembrie, naționala are programat Trofeul Carpați, apoi va merge la Campionatul Mondial.

Adrian Vasile, 43 de ani, a mai antrenat-o pe CSM București în perioada 2019-2024 și de 5 ori s-a oprit cu echipa în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. CSM a fost învinsă de Metz, TSKA Moscova și de două ori de Esbjerg. În ediția 2019-2020, sfertul de finală cu Gyor nu s-a mai disputat din cauza pandemiei.

Antrenorul român fusese instalat în vară, după demisia total neașteptată a lui Helle Thomsen.

În mandatul recent încheiat, Vasile a strâns 13 meciuri. A câștigat Supercupa României și a bifat victorii pe linie în Liga Florilor, fără ca jocul să convingă.

CSM a revenit pe final în majoritatea partidelor. În schimb, rezultatele din Liga Campionilor au fost dezastruoase.

CSM a suferit 4 înfrângeri în 6 meciuri. Ocupă poziția a 6-a, ultima care asigură calificarea în play-off-ul pentru sferturile de finală.

CSM București nu reușește să convingă în competițiile europene, chiar dacă are jucătoare aduse pe bani grei , din țăti care ”fac legea” în Europa, la competițiile internaționale. România, în schimb, continua să ”crească” jucătoare pentru contracandidatele echipei naționale de handbal feminin a României, în detrimental jucătoarelor romance, care nu au suficientă competiție la echipele de club în care joacă în campionatul intern.