CSM București a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că întrerupe colaborarea cu antrenorul Adrian Vasile, motivul fiind „neîndeplinirea obiectivului european”.

Tehnicianul Adrian Vasile a fost înștiințat de la începutul lunii că, după terminarea campionatului, CSM București va întrerupe colaborarea cu el, chiar dacă avea contract până în 2025, și va primi o despăgubire conform contractului: 3 salarii imediat (aproximativ 30.000 euro) și alte 3, câte unul în fiecare lună, dacă nu-și găsește angajament în următoarele 3 luni.

Adrian Vasile a devenit antrenor principal la CSM București din 2019. Echipa nu și-a îndeplinit niciodată obiectivul european, calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor, în acest răstimp, dar antrenorul a câștigat aproximativ 450.000 de euro.

În vârstă de 41 de ani, Vasile a mai fost la CSM București și antrenor secund, între 2014 și 2019, iar în acea perioadă a câștigat aproximativ 150.000 de euro.

Clubul a făcut publică marți această decizie, prin intermediul unui comunicat de presă în care sunt enumerate realizările din acest sezon.

În acesta se face referire și la alte aspecte: „Cu un buget care nu este nici pe departe cel mai mare din întrecerea europeană, probabil nici măcar printre primele șase, CSM București a fost totuși o prezență permanentă în ultimii ani între primele 8 formații ale Bătrânului Continent. Incontestabil o mândrie, mai ales că nicio altă echipă românească, indiferent de disciplina sportivă aleasă, nu a reușit ceva similar, iar palmaresul intern și internațional al echipei de handbal, după doar 16 ani de la înființare, este unul extrem de valoros și foarte greu de replicat pentru o perioadă atât de scurtă de timp: 7 titluri naționale, 7 Cupe ale României, 5 Supercupe ale României și EHF Champions League”.

„Sunt mândru de cei zece ani în care am lucrat la CSM București. Aici am putut experimenta toate aspectele profesiei de antrenor și am acumulat o experiență fantastică. Sunt mândru de toate titlurile pe care le-am câștigat cu clubul în ultimii ani, sunt mândru de staff-ul și jucătoarele alături de care am lucrat, precum și de oamenii din club și de fanii noștri fantastici. CSM a devenit o parte din viața mea, iar acum vreau să folosesc toate cunoștințele câștigate într-un club atât de puternic pentru un nou proiect în handbal. Aștept cu nerăbdare viitorul și drumul care mi se așterne înainte”, a spus Adrian Vasile.