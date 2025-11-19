România și-a aflat cele 4 posibile adversare din semifinala barajului pentru CM 2026, turneu final care va avea loc anul viitor în SUA, Mexic și Canada.Acestea sunt Italia, Turcia, Ucraina și Danemarca.

România va înfrunta pe una dintre Italia, Turcia, Ucraina și Danemarca. „Tricolorii” își vor afla adversarul la tragerea la sorți. România va juca în deplasare indiferent de oponent. Va fi o singură partidă, NU se va juca pe sistemul tur-retur.

Semifinala barajului va avea loc pe 26 martie 2026. Dacă va trece de acest meci, România ar juca pe 31 martie în finală. Tot joi, România își va cunoaște întregul traseu de la baraj. Prin tragere la sorți, „tricolorii” vor afla și peste cine pot da în finală.

România a încheiat grupa din preliminarii pe locul 3, sub Austria și Bosnia. Echipa lui Mircea Lucescu și-a asigurat locul la baraj prin intermediul Ligii Națiunilor.

România a terminat pe locul 1 în grupa din Liga C în toamna anului trecut. A profitat de faptul că echipele care și-au câștigat grupele în Liga A și Liga B s-au calificat direct sau au terminat pe locul 2 în preliminarii, astfel că nu au avut nevoie de beneficiile oferite de Nations League.

Pentru că a ajuns la baraj prin Liga Națiunilor, România va fi în urna a patra, ultima, la tragerea la sorți a semifinalei. Și va întâlni în deplasare o echipă din prima urnă valorică, acolo unde se află Italia, Turcia, Ucraina și Danemarca.

Pe configurația inițială, pe lista adversarelor posibile ale României era și Polonia. Doar că Danemarca a pierdut cu Scoția în prelungiri, scor 2-4, și a ratat calificarea directă la CM, astfel că va juca la baraj. Pentru că are coeficient mai bun decât Polonia, va fi în prima urnă, în timp ce polonezii au căzut în urna a doua.

Echipele care vor fi în urna a 2-a la tragerea la sorți vor înfrunta echipele care se află în urna a 3-a în semifinala barajului.

Dacă va trece de semifinală, România va juca în finală cu calificarea la Mondial pe masă. Adversarul va fi aflat tot prin tragere la sorți. Spre deosebire de semifinală, aici va fi trasă la sorți și echipa care vă găzdui partida.

În finală, România ar întâlni una dintre echipele din urnele 2 sau 3, în funcție de cine va câștiga în semifinale.

Cele 4 urne la tragerea la sorți sunt: Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina; Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia ;Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo ; Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord.