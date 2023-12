România știe cele 3 adversare pe care le va întâlni în grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Japonia a trecut de Iran, cu scorul de 42-10, și merge în grupa noastră pentru faza următoare.

În grupa principală, următoarea fază de la Campionatul Mondial de handbal feminin, România va juca 3 meciuri, împotriva echipelor din grupa F: Germania, Polonia și Japonia. Echipele intră în grupa principală cu punctele acumulate până acum în fața celorlalte echipe calificate. În cazul României, vorbim despre punctele obținute cu Serbia și Danemarca, momentan două. Meciul cu danezele are loc marți. România s-a calificat în grupele principale după victoriile cu Chile (44-19) și Serbia (37-28) și știa două dintre adversare, pe Germania și Polonia. Pe a treia a aflat-o luni seară, și anume Japonia, care avea nevoie de un succes cu Iran. România are meci cu Danemarca, marți de la ora 21:30, în ultima etapă din grupele preliminare. „Tricolorele” au nevoie de victorie pentru a câștiga grupa și pentru a porni cu 4 puncte în principale. Astfel, misiunea de a ajunge în „sferturi” de pe primele două locuri ar fi mai ușoară. După victoria senzațională cu Serbia, scor 37-28, România și-a sporit încrederea pentru derby-ul cu Danemarca, chiar dacă nordicele sunt mari favorite.

Și Eliza Buceschi este conștientă de valoarea danezelor, dar a spus că România va juca la nivel maxim și în meciul de marți cu scandinavele. „Îmi este greu să spun că Danemarca are un punct slab. Are apărare bună, are jucătoare valoroase pe toate posturile, sunt printre favorite la câștigarea medaliei de aur, joacă pe teren propriu. Știm că este cel mai dificil duel din grupă, dar vom încerca să ne ridicăm la nivel lor și să oferim fanilor un meci bun”, a declarat Eliza Buceschi.

Din 2004, cele două naționale s-au întâlnit de 15 ori, fiecare a câștigat de 7 ori și un meci s-a încheiat la egalitate. Danemarca a câștigat ultimele patru partide, iar România a obținut ultima victorie în fața danezelor la turneul preolimpic pentru JO din 2016. România are în palmares un titlul mondial (1962), două medalii de argint (1973, 2005) şi una de bronz (2015). La precedenta ediţie, România s-a clasat pe locul 13. La CM 2023, România are ca obiectiv clasarea pe locurile 1-7.

Gheorghe Tadici a declarat pentru Prosport că Florentin Pera este cel mai bun antrenor din România și este convins că selecționerul naționalei tricolore poate să obțină un rezultat mare împreună cu elevele sale la acest Campionat Mondial. „E un rezultat extraordinar și sunt sigur că fetele noastre vor avea de acum la acest Campionat Mondial un moral și mai bun. Felicitări întregului staff, dar în primul rând sincere felicitări fetelor noastre pentru această frumoasă victorie. Eu nu am mai văzut jucând așa de bine România de ani de zile. Cam așa se joacă în handbalul de mare performanță. Combinații în viteză, contraatacuri și replieri în viteză. În plus de asta, am excelat la jocul pe extreme. România a arătat ca o adevărată echipă și a demonstrat că știe să joace handbal și în echipă. M-au surprins rapiditatea și mobilitatea pivoților noștri. În acest meci am demonstrat că putem să jucăm handbal și fără să stăm doar într-o singură jucătoare. Nu ne-am speriat de nimic și nu am dat mingiile doar către o singură handbalistă. De vreo doi ani, Florentin Pera este într-o ascensiune valorică și a demonstrat că este un foarte bun antrenor. La această oră, eu îl consider pe Florentin Pera cel mai bun antrenor de la noi din țară. Totuși, el nu este apreciat la adevărata lui valoare. Eu știu ce zic, iar Pera merită mult mai mult. Mi-aș dori din tot sufletul să îmi egaleze performanța din 2005 sau chiar să o depășească într-o bună zi.”, a declarat antrenorul HC Zalău, Gheorghe Tadici.