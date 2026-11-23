Reguli mai stricte pentru înființarea partidelor politice din România. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, propune creșterea pragului minim la 100 de membri pentru formațiunile naționale și la 20 de membri pentru partidele locale, pentru a opri apariția așa-numitelor partide de apartament.

Înființarea unui partid politic în România ar putea deveni mult mai strictă. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, propune ca un partid național să poată fi fondat doar cu un minim de 100 de membri, în timp ce pentru un partid local să fie necesare cel puțin 20 de persoane. De asemenea, formațiunile mici care vor dori să intre în competițiile electorale naționale vor fi obligate să actualizeze numărul de membri la noul prag.

Potrivit șefului Autorității Electorale Permanente, legislația actuală, care permite înființarea unui partid de către doar 2 sau 3 persoane, adesea din aceeași familie, a dus la o explozie de formațiuni fără activitate reală. În prezent, în Registrul partidelor figurează 276 de formațiuni politice, însă dintre acestea funcționează efectiv doar 15 sau 20. Cu toate acestea, legea obligă instituția să efectueze controlul tuturor formelor înregistrate.

Adrian Țuțuianu atrage atenția că unele dintre aceste formațiuni fantomă au fost create exclusiv pentru a obține beneficii imobiliare. Acesta a oferit exemplul a 2 partide fără activitate și fără participări la alegeri, care au reușit să închirieze sedii de la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat în zona centrală ale Capitalei, precum bulevardul Kiseleff.

În urma verificărilor efectuate de autoritatea electorală, sa constatat că respectivele partide nu aveau încasări proprii din care să acopere chiriile, sumele fiind achitate de persoane fizice sau juridice, situație care, potrivit președintelui instituției, ridică semne de întrebare privind transparența și legalitatea finanțării. Oficialul subliniază că o democrație consolidată are nevoie de partide puternice, cu proiecte, programe și activitate reală, nu de structura formală.