Jandarmii sălăjeni au confiscat zeci de parfumuri ”de firmă”, care erau, în realitate, contrafăcute.

Piață clandestină de lux a fost destructurată de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.

O sesiune de cumpărături s-a transformat în dosar penal pentru un grup de comercianți ambulanți care încercau să vândă parfumuri purtând mărci de renume în parcarea unui supermarket din Zalău. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj au intervenit prompt, blocând distribuția unor produse care pot pune în pericol sănătatea consumatorilor.

Duminică, 8 martie a.c., un echipaj de jandarmerie a depistat doi bărbați în parcarea unui supermarket din municipiul Zalău, în timp ce ofereau spre vânzare parfumuri purtând însemnele unor mărci cunoscute, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea acestora. Persoanele în cauză abordau clienții magazinului, oferindu-le spre vânzare parfumuri la prețuri „ireal de mici”, pretinzând că sunt produse originale rămase din stocuri sau promoții speciale.

În urma legitimării și a controlului efectuat asupra bunurilor, jandarmii au identificat 21 de parfumuri susceptibile a fi contrafăcute.

Bunurile au fost ridicate în vederea confiscării, iar persoanele în cauză, doi bărbați în vârstă de 46, respectiv 38 de ani, ambii cu domiciliul în municipiul Ploiești, au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Zalău pentru continuarea verificărilor și întocmirea documentelor procedurale, conform prevederilor Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Autoritățile avertizează că astfel de produse contrafăcute nu sunt testate dermatologic și pot conține substanțe toxice, de la metale grele până la compuși chimici periculoși care provoacă iritații severe ale pielii sau reacții alergice.

Jandarmeria Sălaj recomandă cetățenilor să achiziționeze produse cosmetice doar din magazine autorizate și să evite ofertele primite de la persoane necunoscute în locuri publice precum parcări sau piețe.