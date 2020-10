Sanatatea este mai importantă decat orice alt aspect din viata personala a fiecarui om in parte. Daca nu te simti bine, nu poti fi fericit, nu poti munci la cote maxime, asa cum iti doresti si nici nu te poti simti implinit. Din acest motiv, este foarte important sa-ti menajezi sanatatea, sa ai grija de ea si sa faci tot posibilul sa nu te imbolnavesti.

Cu siguranta stii ca este foarte important sa iei multe vitamine, sa te imbraci gros atunci cand vremea este friguroasa si sa iei pastilele potrivite in momentul in care ai simptome de raceala. Insa, pe langa toate aceste lucruri, mai sunt cateva aspecte de care trebuie sa tii cont daca iti doresti sa te mandresti cu o stare generala una a organismului.

Iata ce trebuie sa faci pentru a te simti excelent si pentru a sta departe de afectiuni cat mai mult timp:

Foloseste dezinfectant

Dezinfectantii sunt solutii care omoara microbii, care, daca sunt folositi in mod corespunzator si regulat, iti pot mentine sanatatea la cote inalte. Ai grija sa ai intotdeauna la tine un dezinfectant, pentru a-l folosi imediat dupa ce ai coborat din autobuz si ai pus mana pe barele de sustinere sau dupa ce ai platit cash un produs, deoarece banii sunt foarte murdari si pot fi purtatori de bacterii.

Ai grija sa ai intotdeauna la tine un dezinfectant, pentru a-l folosi imediat dupa ce ai coborat din autobuz si ai pus mana pe barele de sustinere sau dupa ce ai platit cash un produs, deoarece banii sunt foarte murdari si pot fi purtatori de bacterii.

Mananca fructe si legume

Fructele si legumele sunt cele mai sanatoase si gustoase alimente, fara de care preparatele nu au gust, iar tu nu ai energie. Consuma fructe la micul dejun in orice varianta doresti, iar seara prepara la gratar sau fierbe cateva legume pe care sa le mananci alaturi de telemea sau piept de pui. Acestea contin foarte multe vitamine si iti ofera energie. In plus, cu ajutorul lor, vei avea o imunitate de fier.

Stai cat mai departe de persoanele bolnave

Sa stai cat mai departe de oamenii bolnavi nu inseamna sa nu mai mergi in vizita la bunicii care sufera de dureri de spate sau de picioare, ci sa eviti sa te intalnesti cu persoane racite, gripate sau purtatoare de microbi. Este de preferat sa pastrezi o distanta semnificativa fata de acestea, in momentul in care te afli in magazine sau in parcuri, iar in cazul in care ai un prieten cu astfel de simptome, ar trebui sa nu-l vizitezi cateva zile.

In cele din urma, incearca pe cat posibil sa faci miscare, sa iesi la alergat sau sa sari coarda de cateva ori pe saptamana, deoarece aceste activitati te pot ajuta sa-ti intaresMati sistemul imunitar. Ai grija de tine si de sanatatea ta, pentru a-i ocroti si pe cei dragi tie, precum parintii, partenerul de viata sau prietenii.

Sursa foto: Unsplash.com