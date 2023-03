Administraţia Fondului pentru Mediu a anunțat că va modifica programul Rabla 2023. Astfel, românii care vor să îşi cumpere o maşină nouă vor primi mai mulţi bani.

Românii care vor să îşi cumpere o maşină nouă vor primi mai mulţi bani prin programul Rabla 2023 dacă oferă spre casare o maşină mai veche de 15 ani. Prin modificarea programului, prima de casare prin programul Rabla Clasic va creşte la 7.000 de lei. Mai mult, românii au posibilitatea să caseze două maşini şi să primească un voucher în valoare de 10.000 de lei. Programul prevede și bonusuri de încă 1500 de lei pentru fiecare autoturism mai vechi de 15 ani, un eco bonus de 1500 de lei pentru emisii și un alt eco bonus pentru vehicule cu sistem GPL. În total, ajutorul de la stat poate depăși 16 mii de lei.

De asemenea, vor fi modificări și la programul Rabla Plus. Românii care vor să achiziţioneze o maşină electrică nouă trebuie să aleagă un model care nu costă mai mult de 75.000 de euro cu TVA inclus. Prima de casare rămâne aceeaşi. Așadar, aceasta se va ridica la 51.000 de lei pentru o maşină casată şi până la 54.000 de lei pentru două maşini casate. Deși mașinile electrice au avut o creștere de 83% anul trecut față de 2021, infrastructura de încărcare este insuficientă. Stațiile publice, până acum câteva luni gratuite, au început să perceapă o taxă pe kwh.

În România sunt aproximativ 1700 de puncte de încărcare, de 67 de ori mai puține decât în Olanda,care este fruntașa Europei în acest domeniu. Topul este continuat de Germania, Franța și Suedia. La coada clasamentului sunt țări precum Lituania, Malta sau Cipru, cu doar 57 de stații.

Conform ordinului pus în dezbatere publică, cei care vor să caseze o mașină mai veche de 15 ani prin programul rabla local vor primi 3 mii de lei, însă cu obligația ca timp de trei ani să nu cumpere un autoturism cu normă de poluare EURO 5 sau mai mică. Va fi și un prag de finanțare pentru fiecare primărie, în funcție de populaţie. De exemplu, o localitate cu mai puţin de 5 mii de persoane va putea finanța cel mult 50 de autotusime casate. Iar una cu peste 200 de mii de locuitori va avea o limită de 5 mii de mașini uzate.

Tanczos Barna a scris acum mai bine de o lună pe pagina sa oficială de socializare următorul mesaj:

„Față de anul trecut, am dublat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu ! Știm că lucrăm bine când un număr cât mai mare de cetățeni se bucură de programele Administraţiei Fondului pentru Mediu , sistemul nu se prăbușește, bugetul aprobat nu se epuizează repede, procesăm toate dosarele la timp și începem programele aprobate.

Am promis că vom reforma Administrația Fondului pentru Mediu când am preluat conducerea Ministerului Mediului. Am început procesul, anul acesta vom descentraliza programul local de casare a mașinilor vechi.

Dar știm foarte bine că reformele nu sunt suficiente, că trebuie mărit bugetul pentru ca tot mai multe persoane să devină beneficiare ale acestor programe. În acest an, bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu este dublu față de anul trecut: 10 miliarde de lei față de 5 miliarde de lei cât era în 2022.”