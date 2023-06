Elisabeta Lipă a fost numită în fruntea Agenției Naționale pentru Sport. Elisabeta Lipă este și consilier local PSD la nivelul municipiului București.

Elisabeta Lipă a fost numită marți, 20 iunie, președinte, cu rang de secretar de stat, al noii Agenții Naționale pentru Sport. Elisabeta Lipă este și consilier local PSD la nivelul municipiului București.

Noul organism va înlocui Ministerul Sportului, condus până în iunie 2023 de Carol-Eduard Novak. Lipă a fost ministru al Tineretului și Sportului în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017 în Guvernul Cioloș, urmându-i Gabrielei Szabo, care a ocupat funcția în Guvernul Ponta, între decembrie 2014 și noiembrie 2015.

În cazul în care nu ar fi ajuns la un acord cu Elisabeta Lipă, varianta de rezervă era Alin Petrache, președintele în funcție al Federației Române de Rugby.

Cel care a condus Ministerul Sportului din decembrie 2020, Eduard Novak, a avut un mesaj dur.

Fostul ministru s-a rezumat la o postare simplă, pe pagina sa de socializare: „RIP SPORTUL ROMÂNESC (Odihnească-se în pace, sportul românesc)”, au fost cuvintele sale.

Elisabeta Lipă l-a criticat în repetate rânduri pe fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, pentru faptul că nu i-a așteptat pe campionii la canotaj la aeroport sau a alocat un buget prea mic Federației de Canotaj.

La ultima sa conferință de presă în calitate de ministru al Sportului, Eduard Novak, a comentat o eventuală numire a Elisabetei Lipă în fruntea Agenției Naționale pentru Sport.

„O cunosc pe doamna Lipă și am avut mai multe interacțiuni. Dacă ea va fi, o să-i predau mai multe proiecte serioase. Îi doresc succes! Noi am avut o colaborare în poziție inversă, eu fiind în 2016 atunci președintele unei federații în an olimpic. După 3 ani de nefinanțare și în mână cu o hotărâre de la Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna ministru Lipă nu a reușit să-mi recunoască calitatea de președinte. Din această calitate, nu am o relație foarte bună cu ea. Sper ca de atunci și până astăzi a învățat să iubească și alte sporturi și nu doar canotajul”, a spus Eduard Novak.