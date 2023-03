Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a anunțat că circa trei miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene sunt alocaţi, anual, pentru agricultura din România. Comisia Europeană a aprobat, pe 7 decembrie 2022, Planul Naţional Strategic 2023-2027 al României prin care fermierii români şi agricultura românească vor beneficia de 15,83 miliarde de euro.

„În fiecare an în România aducem de la Uniunea Europeană în jur de trei miliarde de euro, iar în primele luni ale anului, până la data de 4 februarie, am adus aproape 1,6 miliarde de euro, bani care au intrat în bugetul ţării şi care pot fi valorificaţi, ştiindu-se că ei au fost atribuiţi pentru agricultură”, a afirmat Petre Daea.

„În fiecare an, noi producem în ţară în jur de 3 miliarde , iar până la această dată am adus în România 1,56 de miliarde de euro. Sunt bani importanţi care au ajuns la fermieri şi care i-au ajutat, pe de o parte, să se mobileze cu utilaje şi maşini agricole, pe de altă parte să-şi continue activitatea având capitalul de lucru necesar pentru lucrările în câmp. Lucrul acesta se vede, noi de la intrarea în Uniunea Europeană am făcut un salt extraordinar de important în agricultura ţării. Fermierii sunt mai bine dotaţi, au tehnologii mai bune şi, zic eu, cu randamente pe măsura efortului pe care îl fac. ” a declarat ministrul Petre Daea.