Rapid Jibou și-a asigurat titlul de campioană chiar cu două meciuri înaintea finalului efectiv de sezon, înainte de disputarea etapei a 6-a a turneului principal, dar și înaintea finalei din data de 8 mai. Spre deosebire de alte întreceri de Liga 4, la Sălaj, în finală, se ia în calcul punctajul strâns în grupă.

În partida din etapa a 5-a, Rapid Jibou a învins cu 6 – 1 Someșul Someș Odorhei și lucrurile s-au rezolvat.

Rezultatele înregistrate în cele cinci etape:

Etapa 1:

Someșul Someș Odorhei – AS Juniorii Ip 2 – 2

AS FC Chieşd – Rapid Jibou 0 – 3

Etapa 2:

Rapid Jibou – Someșul Someș Odorhei 1 – 0

AS Juniorii Ip – AS FC Chieşd 1 – 2

Etapa 3:

AS FC Chieşd – Someșul Someș Odorhei 2 – 0

Rapid Jibou – AS Juniorii Ip 8 – 0

Etapa 4:

AS Juniorii Ip – Someșul Someș Odorhei 4 – 2

Rapid Jibou – AS FC Chieşd 6 – 1

Etapa 5:

Someșul Someș Odorhei – Rapid Jibou 1 – 6

AS FC Chieşd – AS Juniorii Ip 3 – 3

Rapid Jibou a înregistrat victorii pe linie, cinci din cinci și a acumulat 15 puncte, iar golaverajul este în acest moment de plus 22, 24 de goluri marcate și numai două primite. Pentru locul 2, care va merge în finala din 8 mai, dar care nu mai are decât o importanță statistică, se luptă AS FC Chieşd și AS Juniorii Ip.

Clasamentul Ligii 4 Sălaj după cinci etape: