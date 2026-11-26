Angajații din România ar putea primi o zi liberă legală în plus în perioada sărbătorilor de iarnă. Un proiect de lege depus la Senat propune ca ziua de 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, să devină sărbătoare legală în care nu se lucrează, atât la stat, cât și în mediul privat.

Salariații din România ar putea beneficia de o zi liberă legală suplimentară în preajma sărbătorilor de iarnă. O inițiativă legislativă înregistrată la Senat propune modificarea Codului Muncii prin introducerea zilei de 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, pe lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează. Dacă proiectul va fi aprobat, numărul total al zilelor libere legale din România va crește de la 17 la 18 pe an, iar măsura se va aplica în egală măsură atât bugetarilor, cât și angajaților din sectorul privat.

În prezent, legislația muncii prevede doar 2 zile libere legale cu ocazia Crăciunului, pe 25 și 26 decembrie. Inițiatorii proiectului motivează propunerea prin faptul că mulți salariați nu au suficient timp la dispoziție pentru pregătirea specifică sărbătorilor de iarnă și întâmpină dificultăți în organizarea deplasărilor către localitățile în care locuiesc familiile lor.

În calendarul anului 2026, ziua de 24 decembrie pic într-o zi de joi, prima zi de Crăciun este vineri, iar a 2-a zi de Crăciun este sâmbătă. Astfel, în cazul în care legea va fi adoptată și va intra în vigoare la timp, angajații cu program normal de lucru, de luni până vineri, ar urma să se bucure de o minivacanță de 4 zile consecutive, set de joi, 24 decembrie, și până la duminică, 27 decembrie.

Chiar și în cazul adoptării legii, vor rămâne valabile excepții de Codul Muncii pentru sectoarele în care activitatea nu poate fi întreruptă, cum sunt unități sanitare sau transporturi. Potrivit legii, salariații care sunt nevoiți să lucreze în zilele de sărbătoare legală au dreptul la compensarea timpului liber în următoarele 30 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil din motive justificate, angajații sunt obligați să acorde un spor la salariul de bază de cel puțin 100% pentru munca prestată în programul normal.

Proiectul legislativ se află la începutul traseului parlamentar. Senatul este prima Cameră sesizată, urmând ca votul decisiv să aparțină Camerei Deputaților. Ulterior, legea trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial pentru a produce efecte juridice.