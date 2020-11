Vârstnicii și persoanele fără adăpost vor primi tichete sociale de 180 de lei pe lună, pentru o masă caldă, în timp ce preșcolarii și școlarii dezavantajați vor beneficia de tichete de 500 de lei pe an.

După acordarea pachetelor cu ajutoare alimentare și produse de igienă, Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Implementare a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, va demara în județul Sălaj alte două programe de acest fel. Unul dintre acestea constă în acordarea sumei de 180 lei lunar, sub forma unor tichete sociale pe suport electronic, în vederea consumului de hrană caldă și va fi demarat în ultima jumătate a lunii noiembrie.

Acest ajutor este destinat oamenilor care au cel puţin 75 de ani şi care primesc diverse indemnizaţii de la Casa de Pensii, dar care au o valoare mai mică decât cei 800 de lei cât reprezintă pensia minimă, precum și persoanele și familiile fără adăpost, inclusiv cei care au fost evacuați și familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

La nivelul județului Sălaj au fost stabilite 24 de unități alimentare prin care vor putea fi valorificate aceste tichete, însă lista va fi actualizată și cu alte unități care vor dori să facă parte din acest program.

Cel de-al doilea ajutor social, care urmează a fi implementat, vizează sprijinul educaţional al elevilor sălăjeni care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară. Ajutorul constă în acordarea a 500 de lei pe an, sub forma unor tichete sociale pe suport electronic, prin care vor putea fi achizitionate haine si rechizite. Lista unităților sălăjene care vor valorifica aceste tichete va fi stabilită printr-o licitație organizată în perioada următoare. Conform legii, destinatarii finali sunt copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar și gimnazial.