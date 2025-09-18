Kolstad a învins-o pe Dinamo în a doua etapă a grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin, cu scorul de 31-28. A fost o partidă fără istoric, asta deși Dinamo pornea cu prima șansă.

Kolstad (Norvegia) a învins-o pe Dinamo în a doua etapă a grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin, scor 31-28. La pauză tabela arată un neverosimil 17-10 în favoarea norvegienilor. Antrenorul Paulo Pereira a solicitat două time-out-uri în primele 15 minute, însă fără succes pe tabelă. S-a terminat 31-28 pentru Kolstad, echipă care obține prima victorie din acest sezon, după ce în prima etapă a fost învinsă în Polonia de Kielce cu 27-38.

A fost o partidă fără istoric, asta deși Dinamo pornea cu prima șansă. Ambele reprize au fost controlate de Kolstad. Pe final, Dinamo s-a apropiat și la 3 goluri, însă n-a fost suficient pentru a putea obține cel puțin un rezultat de egalitate.

Prima repriză a fost catastrofală pentru Dinamo, care s-a aflat într-o permanentă cursă de urmărire. În minutul 9 era 7-3 pentru fosta campioană a Norvegiei, care s-a distrat cu apărarea lui Pereira.

După aceleași coordonate s-a disputat și repriza a doua. Dinamo a pus presiune pe final, s-a apropiat la 3-4 goluri, însă pleacă la București fără punct. Este al doilea eșec la rând din Liga Campionilor, după cel de săptămâna trecută cu Sporting, 30-33, la București.

S-a încheiat 31-28 pentru Kolstad, iar pentru Dinamo urmează meciul de pe teren propriu cu CSM Constanța, din campionat.

În Liga Campionilor va primi vizita lui Veszprem, misiune „imposibilă” ținând cont de jocul prestat de „dulăi” în acest început de sezon.

În etapa inaugurală a grupei A, Dinamo a pierdut, pe teren propriu, cu portughezii de la Sporting Lisabona, scor 30-33, iar în etapa a treia va evolua pe teren propriu, cu Veszprem HC, în 24 septembrie.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.

Din grupa A a Ligii Campionilor mai fac parte Sporting Lisabona, Aalborg, Fuchse Berlin (finalista din sezonul trecut), Veszprem, Nantes, Kielce și Kolstad. Pentru Dinamo e aproape imposibil să termine pe unul din primele două locuri, pentru a se califica direct în sferturile de finală, dar are șanse de a termina pe pozițiile 3-6, care duc în optimi.