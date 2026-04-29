Analiza activității rutiere din județul Sălaj pentru primul trimestru al acestui an arată o realitate contrastantă pe drumurile publice. În timp ce numărul accidentelor ușoare s-a redus la jumătate, evenimentele grave, soldate cu decese și răniți, sunt în creștere față de anul trecut. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj trage un semnal de alarmă și anunță o prezență masivă a radarelor în zonele cu risc ridicat.

Creșterea siguranței în trafic a fost prioritatea zero a polițiștilor rutieri sălăjeni în primele trei luni ale anului 2026. În ciuda sutelor de acțiuni preventive, statisticile rămân îngrijorătoare în dreptul incidentelor majore.

În perioada ianuarie – martie, au fost înregistrate 13 accidente rutiere grave, cu 4 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Din păcate, bilanțul indică 3 persoane decedate și 10 răniți grav. Viteza neadaptată, neacordarea priorității și consumul de alcool rămân principalele cauze care transformă drumurile din județ în locuri ale tragediei.

Eforturile de combatere a indisciplinei în trafic se reflectă în numărul uriaș de sancțiuni. În doar 90 de zile, polițiștii au aplicat peste 12.000 de amenzi și au suspendat dreptul de a conduce pentru aproape 650 de șoferi. De asemenea, au fost retrase peste 230 de certificate de înmatriculare pentru mașinile care nu îndeplineau condițiile legale.

Nici la capitolul infracțiuni penale cifrele nu sunt mici. 55 de șoferi s-au ales cu dosare penale, cele mai frecvente abateri fiind conducerea sub influența substanțelor interzise, alcoolul la volan sau conducerea fără un permis valabil. Pentru a corecta aceste comportamente, poliția a organizat în acest trimestru peste 250 de acțiuni de control în tot județul.

Polițiștii rutieri reiterează faptul că obiectivul lor nu este sancționarea, ci reducerea mortalității pe șosele, și îndeamnă toți participanții la trafic să respecte limitele de viteză și regulile de prioritate pentru a evita noi tragedii.